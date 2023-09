Jogador de 15 anos morre em acidente após festa com amigos

Era atleta da escola de futebol de Tomar, que deixou mensagem de pesar.

Filipe Chen Wang, de 15 anos, viajava com amigos, na madrugada desta segunda-feira, numa carrinha de caixa aberta numa estrada em terra de acesso à barragem do Carril, em Tomar, quando a viatura capotou e o atingiu mortalmente.Veja mais no Correio da Manhã