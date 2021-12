Jogador de futebol encontrado morto em praia depois de mais de 30 horas desaparecido

O jogador de futebol Anderson Lourenço foi encontrado morto no mar na Praia Grande, no litoral de São Paulo, no Brasil, depois de mais de 30 horas desaparecido.

O jovem de 23 anos, que jogava no

Impacto Futebol Clube, de Osasco,

estava de viagem com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada da passada sexta-feira. De acordo com o G1, a família desconfia de que ele tenha caminhado cerca de 10km até à praia, onde se afogou ao entrar no mar.

"Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e disse ao meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, o meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de desaparecer assim", disse a esposa do jogador, Larissa Oliveira, de 22 anos, ao G1.Larissa disse a família ligou aos bombeiros e à polícia e que, após 36 horas "de desespero", um pescador encontrou o corpo de Anderson a boiar no mar."Como ele era jogador e tinha uma saúde boa, ele deve ter andado alguns quilômetros, cansado, ido jogar uma água no corpo, e a água deve ter levado ele", acrescenta.Anderson Lourenço deixa um filho bebé, que completou 11 meses no último sábado.