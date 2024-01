Jogador do Nice condenado a pena suspensa por "provocar ódio por motivos religiosos"

Youcef Atal terá ainda de pagar uma multa de 45 mil euros.

Youcef Atal, jogador do Nice, foi esta quarta-feira condenado pelo Tribunal a oito meses de prisão, com pena suspensa, e a pagar 45 mil euros de multa. De acordo com a 'RMC Sport', o lateral direito argelino foi considerado culpado de "provocar ódio por motivos religiosos".Recorde-se que Youcef Atal, na sequência do conflito entre Israel e o Hamas,rezava a Deus para que este enviasse "um dia negro para os judeus", defendendo que "a mão" dos habitantes da faixa de Gaza seja bem sucedida a "atirar pedras" contra Israel.