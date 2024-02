David Zangui acusa adversário de lhe dizer “vai-te f..., preto de m...”. Indignado, tentou agredi-lo e foi expulso. GNR fez auto para tribunal.

O angolano David Zangui, avançado do Fridão, garante que foi alvo de insultos racistas de um jogador do Gatão, num jogo da Taça da Associação de Futebol Popular de Amarante, realizado sábado.Saiba mais no site do Correio da Manhã