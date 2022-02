Jogador grego de 21 anos morre em campo após ambulância demorar 20 minutos a chegar

Alexandros Lampis jogava no Ilioupoli, uma equipa grega da terceira divisão.

Um jogador de futebol grego morreu após sofrer uma paragem cardíaca em campo durante um jogo em que não havia desfibrilhador ou ambulância no estádio.

Alexandros Lampis, de 21 anos, jogava no Ilioupoli, uma equipa grega da terceira divisão. O jovem desmaiou no First Municipal Stadium aos cinco minutos de jogo, esta quarta-feira, avançou o jornal The Sun.



O estádio fica nos subúrbios da capital grega Atenas, mas a ambulância só chegou 20 minutos depois e não havia forma de ressuscitar o jogador.



"O nosso Aleko, o nosso amigo, o nosso irmão, partiste tão injustamente. Toda a equipa, toda a cidade está de luto hoje", disse o clube de Lampis, Ilioupoli FC, numa homenagem ao jovem jogador.