Jogador português fugiu da Ucrânia e já tem novo clube

Nelson Monte vai atuar na Segunda Liga espanhola.

O jogador de futebol português Nelson Monte já encontrou novo clube depois de ter fugido da Ucrânia, na sequência da invasão russa.O futebolista atuava no Dnipro e tem contrato até 2023 mas, devido a uma autorização especial da FIFA, vai poder representar o Almeria, em Espanha, suspendendo assim o vínculo contratual com o emblema ucraniano.O central de 26 anos, que foi formado no Benfica e que já vestiu a camisola do Rio Ave, ruma agora à Segunda Liga espanhola.