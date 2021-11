Jogadores do Belenenses SAD mostram indignação face ao jogo com o Benfica: "Hoje, o futebol perdeu a cor"

Belenenses SAD entrou este sábado em campo frente ao Benfica com apenas nove jogadores.

O Belenenses SAD entrou este sábado em campo frente ao Benfica, para a 12.ª jornada da Liga Bwin, com apenas nove jogadores, sendo que dois deles são guarda-redes, cinco são defesas e apenas um atua como médio.Nas redes sociais, Afonso Sousa reagiu com uma curta declaração quando as equipas iniciais de Belenenses SAD e Benfica foram anunciadas. "Vergonhoso", escreveu o jogador dos azuis, numa publicação que rapidamente foi apagada. Contudo, Afonso Sousa não ficaria por aqui, com Carraça, jogador que está emprestado pelo FC Porto ao Belenenses SAD, Tomás Ribeiro e Abel Camará a dar força ao protesto azul."O futebol só tem cor se tiver competição. O futebol só tem cor se tiver verdade desportiva. O futebol só tem cor quando é um exemplo de saúde pública. Hoje, o futebol perdeu a cor", escreveram os quatro jogadores nas redes sociais, com uma imagem da equipa do Belenenses SAD a preto e branco.