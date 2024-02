Jogo entre Famalicão e Sporting em risco de ser adiado por falta de polícias. Portas ainda não abriram

13 dos 15 agentes da PSP escalados colocaram baixa médica.

As baixas médicas colocadas por 13 dos 15 agentes da PSP escalados para a segurança do jogo Famalicão-Sporting, com início marcado para as 18h00 deste sábado, coloca em risco a realização do encontro.

Fonte sindical disse ao CM que o protesto só foi conhecido "a pouco tempo do início do jogo". O CM sabe que a previsão do início do jogo poderá ser pelas 19h00.

Foi necessário, acrescentou a mesma fonte, "recorrer a uma solução de recurso, nomeadamente com a convocatória de agentes do Corpo de Intervenção e de ‘spotters’ (agentes formados para policiamento desportivo)".

Quando falta menos de uma hora para o arranque da partida entre Famalicão e Sporting, agendada para as 18h00. Ainda não foram abertas as portas de entrada para o recinto no Estádio Municipal de Famalicão.Na sequência dos protestos realizados nas últimas semanas por parte das várias forças da autoridade, nomeadamente PSP e GNR, não existe desta feita um efetivo numeroso para exercer a função requerida na visita dos leões ao Minho.De resto, fruto da situação vivida, alguns adeptos do Sporting, localizados na zona junto à entrada para o setor visitante, têm manifestado alguma revolta junto da autoridade.Neste momento, está a decorrer uma reunião entre as várias partes envolvidas, neste clube os clubes Famalicão e Sporting e elementos da organização da Liga, de modo a perceber se o encontro poderá ou não ser adiado. Existe a hipótese também em cima da mesa do início do jogo ser adiado por 30 minutos.