Falta de polícias adia Famalicão-Sporting. Liga exige inquérito urgente ao Governo

Seis adeptos ficaram feridos em confrontos antes do jogo.

Vários adeptos arremessaram cadeiras, pedras e garrafas, este sábado, durante confrontos nas imediações do estádio do Famalicão. O CM sabe que foram chamadas ambulâncias para o local e que agentes da PSP foram transferidos do Tribunal Criminal do Porto para o jogo Famalicão-Sporting. Há pelo menos seis feridos.

A partida já não vai realizar-se este sábado. Foi adiada para as 11h00 deste domingo.



As baixas médicas colocadas por 13 dos 15 agentes da PSP escalados para a segurança do jogo Famalicão-Sporting, com início marcado para as 18h00 deste sábado, coloca em risco a realização do encontro. Fonte sindical disse ao CM que o protesto só foi conhecido "a pouco tempo do início do jogo". O início do jogo está previsto para as 19h00, confirmou a Liga em comunicado.

Foi necessário, acrescentou a mesma fonte, "recorrer a uma solução de recurso, nomeadamente com a convocatória de agentes do Corpo de Intervenção e de ‘spotters’ (agentes formados para policiamento desportivo)".

Luíz Júnior; Riccieli, Mihaj e Justin; Nathan, Zaydou Youssouf, Topic, José Luis Rodríguez e Martin Aguirregabiria; Danho e Jhonder Cádiz.

Suplentes: Zlobin, Henrique Araújo, Chiquinho, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Gustavo Sá, Dobre, Sorriso e Théo.

Adán; Eduardo Quaresma, Sebástian Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Pote, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Paulinho.

Suplentes: Franco Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Marcus Edwards, Luís Neto, Daniel Bragança, Rafael Pontelo, Ricardo Esgaio e Koindredi.

Na sequência dos protestos realizados nas últimas semanas por parte das várias forças da autoridade, nomeadamente PSP e GNR, não existe desta feita um efetivo numeroso para exercer a função requerida na visita dos leões ao Minho.De resto, fruto da situação vivida, alguns adeptos do Sporting, localizados na zona junto à entrada para o setor visitante, têm manifestado alguma revolta junto da autoridade.