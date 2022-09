Jogo no Dragão termina com vitória dos azuis e brancos por 3-0 frente ao Chaves

Equipas defrontaram-se no Dragão.

O FC Porto venceu este sábado o Desportivo de Chaves, por 3-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e isolou-se provisoriamente no segundo lugar, a três pontos do líder Benfica.

Taremi, aos três minutos, abriu caminho à formação campeã nacional, que selou o triunfo com os golos de Evanilson e André Franco, aos 70 e 82, respetivamente, isolando-se provisoriamente no segundo lugar, com 15 pontos, a três do Benfica e com mais dois do que o Sporting de Braga, que no domingo visita o Rio Ave.

O Desportivo de Chaves, que não perdia há quatro jogos, segue no oitavo lugar, com oito pontos.