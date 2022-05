Johnny Depp atua em Inglaterra dois dias após fim do julgamento do ator e de Amber Heard

Fãs ficaram em êxtase com a atuação de Depp no concerto de Jeff Back.

Johnny Depp surpreendeu os fãs ao aparecer, este domingo, no Sheffield City Hall, em Inglaterra, para atuar na tour do guitarrista Jeff Beck. O ator aguarda a decisão do júri sobre o julgamento do caso com a ex-mulher Amber Heard, que se encontra reunido desde a passada sexta-feira.

Apenas 48 horas depois do processo judicial na Virgínia, Estados Unidos, chegar ao fim, Johnny Depp aparece em Inglaterra para atuar com Jeff Beck. Segundo o SkyNews, o ator deixou os fãs em êxtase ao cantar o cover de "Isolation", que a dupla lançou em 2020.

Nas redes sociais, surgiram comentários como "Johnny é um homem absolutamente louco... deixa o tribunal na sexta-feira e faz um concerto em Sheffield no domingo... com Jeff Beck!".

Embora mais conhecido pelos seus papéis como ator, Depp também é guitarrista do Hollywood Vampires, uma banda que ele fundou em 2012, em conjunto com Alice Cooper e Joe Perry.