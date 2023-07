Johnny Depp encontrado desmaiado em quarto de hotel na Hungria

Banda Hollywood Vampires, da qual o ator é membro, teve que cancelar concerto em Budapeste.

O ator Johnny Depp preocupou os fãs depois de ter sido encontrado desmaiado num quarto de hotel em Budapeste, na Hungria, na semana passada. O estado de saúde do norte-americano levou ao cancelamento de última hora do concerto dos Hollywood Vampires, banda da qual é membro.Os factos remontam a dia 18 de julho, dia para o qual estava marcado um espetáculo naquela cidade. O grupo musical viu-se obrigado a cancelar o concerto devido a certos "imprevistos", mas não especificou do que se tratava.Segundo avança a imprensa húngara, um médico teve que ser chamado ao quarto onde Johnny Depp estava hospedado para que este fosse avaliado."Tudo o que ouvimos é que Depp estava demasiado excitado e que nem sequer conseguiu sair do hotel. Também ouvimos dizer que chamaram um médico para ver se havia mais alguma coisa de errado com ele", disse uma fonte ao Daily News Hungary.A organização do Hollywood Vampires está agora em negociações para reagendar o concerto com a maior brevidade possível.