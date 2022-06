Johnny Depp vai lançar um álbum com o guitarrista Jeff Beck

Data de lançamento prevista para o mês de julho.

O guitarrista Jeff Beck anunciou que vai lançar um álbum com Johnny Depp, com data de lançamento para julho. Beck partilhou as novidades durante um concerto em Gateshead, em Inglaterra, que contou com Depp como convidado especial.

"Conheci este homem há cinco anos e nunca páramos de rir desde aí. Nós realmente fizemos um álbum. Não sei como isto aconteceu", disse o guitarrista durante o concerto, segundo o The Guardian.

Johnny Depp, num post no Instagram de abril de 2020, descreveu Jeff como "o meu grande amigo e irmão… um dos meus heróis guitarristas de sempre". Neste post, também um álbum tinha sido inicialmente anunciado.

O ator e músico tem percorrido alguns palcos com Jeff Beck desde domingo, pelo Reino Unido, depois de o julgamento de sete semanas que o opôs a Amber Heard, ex-mulher do ator, ter chegado ao fim. O veredicto foi conhecido esta quarta-feira, em que Heard ficou condenada a pagar a Depp cerca de 14 milhões de euros.

Johnny Depp, para além de ator, também atua em palcos há alguns anos. Faz parte da banda de rock Hollywood Vampires, com Alice Cooper e Joe Perry.