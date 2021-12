Jorge Jesus reage a lenços brancos na Luz: "Claro que não fico feliz"

"Toda a gente gosta de ser acarinhado e eu nunca estive habituado a isso, muito menos no Benfica", relembrou o treinador.

Jorge Jesus foi questionado sobre se se sente injustiçado depois de, mesmo após a vitória sobre o Dínamo Kiev, que garantiu o apuramento para os 'oitavos' da Champions, os adeptos terem mostrado lenços brancos e foi taxativo na resposta, lembrando os seis anos que representou as águias, aquando da primeira passagem pelo clube da Luz."Toda a gente gosta de ser acarinhado e eu nunca estive habituado a isso, muito menos no Benfica. Em 6 anos nunca aconteceu, para mim e novidade, mas é a realidade. Tenho de tentar continuar que a equipa ganhe, porque não posso fazer nada em relação ao que não depende de mim. Claro que não fico feliz, porque como lhe disse não é a primeira vez que estou a treinou o Benfica e em 6 anos nunca tinha acontecido", frisou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo com o Famalicão.Jonas disse que Jesus é um treinador duro e chato, mas que conseguia tirar o melhor partido dos jogadores e manifestou o desejo de o ver na seleção brasileira. O que tem a dizer sobre isto?"O Jonas é um jogador que teve um passado muito importante para mim. Foi um jogador extraordinário no Benfica e um conhecedor profundo dos meu defeitos e virtudes, como todos os joadores. São eles que me conhecem bem, não são os jornalistas. E aquilo que ele diz é um sentido profundo de amizade e com a intenção de que eu possa sempre poder treinar clubes de grande nomeada. Falou na seleção do Brasil e, portanto, direi que é uma conjugação de amizade e de sentido profissional que ambos traçamos. Tudo o que diz é verdade. Sou um treinador exigente e isso muitas vezes faz com que estejas costantemente a tomar decisões em função da exigência que queres que os jogadores tenham. O mais importante do que disse é a amizade que tem por mim, como quase a grande maioria do jogadores que trabalham comigo."Benfica tem a obrigação de fazer mais, tendo em conta o investimento feito?"Podia [estar a fazer melhor]. Desses 4 pontos de atraso, fazer mais era estar em 1.º lugar, que era o que achávamos que tínhamos e temos capacidade. Podíamos fazer mais e estar em 1.º e aí estou de acordo", concluiu.