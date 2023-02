Jornal da Meia-Noite lidera em dia de estreia do novo comentador da CMTV Ireneu Teixeira

Programa de estreia do novo comentador da CMTV foi o mais visto do cabo.

O Jornal da Meia-Noite foi o mais visto do cabo, esta segunda-feira, no dia de estreia de Ireneu Teixeira, novo comentador da CMTV. O formato conduzido por Ângela Gonçalves Marques foi o preferido dos portugueses com 7,1% de share e uma média de 94,8 mil espetadores.

Este resultado é muito superior ao alcançado pelos principais concorrentes. O canal CNN não foi além dos 2,7% de share, que equivalem a uma média de 39 mil e 600 espectadores, enquanto a SIC notícias alcançou 2,1% de share, com uma média de 36,9 mil espetadores. A RTP3 não foi além dos 1,3% de share e 15 mil e 700 espectadores.

Ireneu Teixeira está diariamente ao lado de Ângela Gonçalves Marques no jornal da meia noite. O comentador da CMTV aborda, diariamente, as principais novidades da Guerra na Ucrânia acrescentando uma visão humana e diferenciada do conflito.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.