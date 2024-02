Jornalista alemão preso no Rio de Janeiro por armazenar pornografia infantil

Nas redes sociais, Rainer costumava publicar fotos de crianças a tomar banho na piscina da residência, a dançar na sala e até a tomar pequeno-almoço com ele.

A Polícia Civil (Judiciária) da cidade brasileira do Rio de Janeiro prendeu esta terça-feira um jornalista alemão radicado no Brasil desde 2010 acusado de armazenar e vender para a Europa conteúdos de pornografia e abusos sexuais envolvendo crianças. Identificado pela polícia fluminense como Rainer Adolpf, de 71 anos, o alemão foi preso na casa onde vivia, em Curicica, zona oeste da cidade.



Na residência, os agentes encontraram objetos usados em práticas de sadommasoquismo, roupas infantis, brinquedos sexuais e farta quantidade de conteúdos de pornografia envolvendo crianças. Ainda de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos computadores e telemóveis de Rainer foram encontrados mais de 30 mil arquivos de abusos infantis.

Como algumas das imagens de abusos sexuais parecem ter sido gravadas na residência do jornalista alemão, a polícia vai investigar outros crimes presumivelmente praticados por ele além do armazenamento do material, como violação sexual de crianças. Nas redes sociais, Rainer costumava publicar fotos de crianças a tomar banho na piscina da residência, a dançar na sala e até a tomar pequeno-almoço com ele.