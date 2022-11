Jornalista da BBC espancado pela polícia durante protestos contra restrições da Covid-19

Autoridades afirmam que o jornalista não estava identificado.

Os protestos na China contra as restrições da Covid-19 intensificaram-se este fim-de-semana e um jornalista, da cadeia de televisão britânica BBC, acabou por ser espancado pela polícia, enquanto fazia uma reportagem.Segundo a Reuters, o jornalista Ed Lawrence foi detido durante a cobertura dos protestos em Xangai. As autoridades locais afirmam que o homem não se identificou enquanto jornalista."A BBC está extremamente preocupada com o tratamento do nosso jornalista Ed Lawrence, que foi detido e algemado durante a cobertura dos protestos em Xangai", disse um porta-voz do serviço público britânico de radiodifusão num comunicado, citado pela Reuters.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijan, já se pronunciou e garantiu que o relato da BBC não é verdadeiro."De acordo com as autoridades de Xangai, o jornalista em questão não revelou a sua identidade jornalística na altura e não apresentou voluntariamente a sua carteira de jornalista no estrangeiro", afirmou Zhao."Quando o incidente aconteceu, os agentes pediram aos cidadãos que que saíssem e quando algumas pessoas não cooperaram, foram levadas para fora do local".Os repórteres estrangeiros na China são obrigados a ter um cartão emitido pelo governo identificando-se como jornalistas acreditados quando cobrem eventos noticiosos.