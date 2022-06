Jornalista do The Guardian e guia local desaparecem na Amazónia depois de ameaças

Desaparecidos denunciavam a invasão da região por garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais.

Um jornalista inglês e um indigenista brasileiro que visitavam comunidades isoladas no Vale do Javari, no interior do estado brasileiro do Amazonas, na Amazónia, e denunciavam a invasão da região por garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais desapareceram sem deixar rasto no final deste domingo. A informação foi avançada esta segunda-feira pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que acrescentou que os dois desaparecisos estavam a ser ameaçados devido às denúncias que faziam.Don Phillips, free lancer que escreve para o jornal inglês The Guardian, e o indigenista Bruno Araújo Pereira viajavam numa lancha moderna e segura pelo Rio Ituí quando desapareceram. Navios da Marinha, Exército e Bombeiros estão a fazer buscas em toda a região, mas até às 13h00 brasileiras (17h00 em Lisboa) não tinha sido localizado qualquer sinal dos dois nem destroços de um eventual naufrágio.Don tinha ido a comunidades isoladas em redor do Lago Jaburu para entrevistar indígenas afetados pelas invasões de não índios em busca de riqueza com a extracção ilegal de minérios e de madeiras nobres. No regresso para a cidade onde estavam sediados, Atalaia do Norte, pararam na comunidade São Rafael para falarem com moradores locais, e foi entre esta comunidade e a cidade que desapareceram.Até ao referido horário não havia qualquer explicação para o desaparecimento de Don e Bruno, este último um profundo conhecedor da região, pois já foi coordenador da Funai, Fundação Nacional do índio, naquela área. O Vale do Javari, no extremo norte do Brasil e no coração da Amazónia, é a região do mundo com mais povos isolados, indígenas que nunca tiveram qualquer contacto com outras pessoas e vivem da mesma forma que viviam os seus antepassados quando o Brasil foi oficialmente descoberto em 1500.