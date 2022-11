Jornalista norte-americano detido no Qatar por usar camisola de apoio à comunidade LGBT

Autoridades pediram mais tarde desculpa.

s capitães das seleções da Alemanha, Inglaterra, País de Gales, Suiça, Países Baixos, Dinamarca e Bélgica decidiram não usar a braçadeira arco-iris devido às sanções impostas pela FIFA.



Nas últimas semanas, o Qatar tem sido alvo de um intenso escrutínio por parte do Ocidente face às reiteradas violações de direitos humanos, embora o dirigente máximo da FIFA, Gianni Infantino, tenha considerado tais críticas "hipócritas", afirmando que "os europeus deviam pedir desculpa nos próximos três mil anos antes de começarem a dar lições de moral".

O jornalista norte-americano Grant Wahl foi detido, esta segunda-feira, no campeonato do Mundo do Qatar por usar uma camisola com as cores de apoio à comunidade LGBT.Grant Whal acusa as autoridades de o impedirem de entrar no estádio, para assistir ao jogo dos Estados Unidos contra o País de Gales. Após ter relatado o incidente na rede social Twittter foi-lhe retirado o telemóvel. O homem esteve detido durante 30 minutos.O jornalista acabou por receber um pedido de desculpas por parte do chefe das forças de segurança do Mundial e a FIFA já lamentou a situação.Também a antiga capitã da seleção galesa Laura McAllister, bem como um grupo de adeptos galeses, tiveram de retirar os chapéus com as cores do arco-íris durante o jogo que terminou com um empate (1-1).Um vídeo partilhado na rede social Twitter por uma associação, do País de Gales, que promove os direitos LGBT mostra a ex-capitã a passar pelo portão com o chapéu e as autoridades a ordenarem a retirada.McAllister afirmou à ITV News, citada pelo site de notícias Euronews, que lhe foi dito que se tratava de um "símbolo proibido" e que tinha de ser deixado fora do estádio.Já esta segunda-feira o