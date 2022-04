Jornalista Paulo Catarro reforça desporto da CMTV

Promete “acutilância e rigor” nas suas intervenções nos programas ‘Mercado’ e ‘Liga D’Ouro’.

Paulo Catarro é o novo reforço do painel de comentadores desportivos da. O jornalista de 58 anos irá participar nos programas ‘Mercado’ e ‘Liga D’Ouro’ e mostra-se "lisonjeado" com o convite."O desafio que me foi proposto pelo diretor Carlos Rodrigues é muito aliciante e não tive dúvidas. Estou francamente entusiasmado. Vou fazer algo que já fiz e que gosto muito, comentar, estar em estúdio...", revelou ao CM. Com 36 anos de carreira, o jornalista promete manter-se fiel ao seu estilo. "Modéstia à parte, o público já me conhece e eu gosto de manter duas tónicas nas minhas intervenções: a acutilância e o rigor. E não são incompatíveis. Além disso, quero contribuir para ajudar toda a equipa a sair vencedora."Paulo Catarro passou pela Rádio Renascença, RTP1 e TVI e colaborou com várias publicações, entre as quais a Antena 1, ‘O Semanário’, ‘O Independente’ e ‘Diário de Notícias’. "O comentário é o que realmente gosto de fazer. Ainda tenho muita coisa para dar e para aprender. Não há termo nem dose para evoluir e abraçar desafios", reforça.O diretor doe da, Carlos Rodrigues, deu as boas-vindas a Paulo Catarro, "alguém que vai ajudar ano comentário, mas também como jornalista e apresentador. Ele é um dos profissionais de televisão mais completos, e as suas múltiplas valências, que exerce com muita qualidade, vão enriquecer ainda mais a nossa estação".