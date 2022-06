Jornalistas da RTP livres de perseguidor

Condenado homem que importunava várias mulheres. Cartas de amor com cariz sexual motivou queixa na polícia.

As jornalistas da RTP Ana Lourenço, Sandra Pereira, Ana Barros e Inês Gonçalves Damas estão entre as várias vítimas do septuagenário da Póvoa de Lanhoso que perseguia e importunava mulheres, dirigindo-lhes cartas de amor alternadas com outras de cariz sexual.

O homem foi condenado na semana passada pelo Tribunal de Braga a um ano e cinco meses de pena suspensa por dois crimes de perseguição e dois crimes de importunação sexual.