Jornalistas insultados por Bolsonaro são agredidos por seguranças do presidente brasileiro

Apesar da confusão, depois das agressões o segurança saiu do local e seguiu em direção a Bolsonaro.

A @folha divulgou um compilado com mais imagens dos jornalistas sendo agredidos por agentes de segurança que acompanhavam o presidente Bolsonaro pelas ruas de Roma https://t.co/9IzeYmlsNA — Matheus Passos (@sigotheuspassos) October 31, 2021

A imprensa internacional avança que não é possível saber até ao momento se Bolsonaro assistiu às agressões, nem sequer identificar se os agressores eram polícias ou seguranças particulares do presidente.



Antes deste incidente, Bolsonaro já se tinha dirigido de forma hostil para com os jornalistas e este domingo, seguranças e polícias italianos já tinham agido com alguma violência para com um profissional do jornal Folha de São Paulo.

No final da reunião do G20, que terminou este domingo em Roma, Itália, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro tratou de forma hostil os jornalistas que estavam no local.Os seguranças do presidente utilizaram a violência ao agredir quem se encontrava a fazer perguntas a Bolsonaro.O site G1 avança que Leonardo Monteiro recebeu um soco no estômago e foi empurrado com violência quando perguntou a Jair Bolsonaro porque é que não se encontrava a participar em alguns eventos do G20 com os outros líderes mundiais.