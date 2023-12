José Luís Carneiro elogia marca deixada por António Costa "no partido e no país"

Candidato derrotado diz que já felicitou Pedro Nuno Santos pela vitória.

José Luís Carneiro elogiou o legado de António Costa como secretário-geral do PS e primeiro-ministro. Numa declaração proferida na sede nacional do partido, em Lisboa, o candidato derrotado este sábado nas eleições diretas lembrou a marca deixada pelo chefe do Governo "no país e no partido".O atual ministro da Administração Interna disse ainda que já felicitou Pedro Nuno Santos pela vitória e manifestou "disponibilidade para trabalhar futuramente para o PS", aquele que considera "o grande partido da esquerda democrática"."A força que fomos capazes de mobilizar mobilizar-se-á agora no dia 10 de março para que o PS repita a maioria", vincou, frisando o "notável resultado" da candidatura apesar da derrota.Este sábado, os militantes socialistas elegeram Pedro Nuno Santos com 62% dos votos contra 38% de José Luís Carneiro.