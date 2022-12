José Mourinho e Abel Ferreira nomeados para melhor treinador do mundo em 2022

Fernando Santos e Paulo Bento estão nomeados na categoria de selecionador do ano.

Os treinadores portugueses José Mourinho e Abel Ferreira estão entre os nomeados para Treinador do Ano de 2022 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).



Mourinho, na temporada 21/22, venceu a Liga Conferência ao serviço da Roma. Já Abel conquistou três títulos ao serviço do Palmeiras, nomeadamente o Brasileirão, o campeonato Paulista e a Recopa sul-americana.

Segundo a lista disponilizada pela IFFHS, entre os nomeados para o prémio de treinador do ano estão também Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Luciano Spalletti, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer e Albert Riera.

Recorde-se que no ano de 2021, foi o técnico alemão Thomas Tuchel que venceu a distinção de Treinador do Ano, ao serviço dos ingleses do Chelsea.