José Sócrates sofre nova derrota no processo EDP

É mais uma derrota para José Sócrates. Os juízes da Relação de Lisboa rejeitaram ontem o pedido do antigo primeiro-ministro para afastar o juiz Carlos Alexandre do caso EDP.Defendem, na decisão a que oteve acesso, que a imparcialidade do superjuiz não foi afetada. Sócrates avançou com um incidente de recusa, depois de o juiz lhe ter revogado o estatuto de assistente.

Os procuradores encontraram no telemóvel do ex-ministro da Economia Manuel Pinho dezenas de comunicações com Sócrates por WhatsApp. Carlos Alexandre defendeu que Sócrates, em vez de auxiliar o MP, estava a transmitir informação privilegiada a Pinho, arguido no processo.Recorde-se que Carlos Alexandre foi o juiz que mandou prender Sócrates em 2014, no âmbito do caso Marquês.