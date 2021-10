Jovem acusada de tentar matar mulher à facada no Porto por ciúmes

O Ministério Público acusou uma mulher, de 21 anos, de tentar matar outra, em novembro do ano passado, num parque na zona da Pasteleira, no Porto.





De acordo com a Procuradoria-Geral Regional do Porto, a arguida atuou “movida por ciúmes”. Combinou um encontro com outra mulher tendo “levado consigo um instrumento cortante”, que utilizou depois “para deferir diversos golpes no corpo da vítima, atentando contra a vida desta”.

Por estar na posse de droga e dinheiro, a arguida está ainda acusada de tráfico de estupefacientes.