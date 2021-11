Jovem agredido com garrafa na cabeça junto à discoteca Urban Beach

Agressão ocorreu por volta das 08h00.

Um jovem de 23 anos foi agredido com uma garrafa na cabeça, esta segunda-feira de manhã, junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa.A agressão ocorreu cerca das 08h00, e a vítima foi transportada por uma ambulância do INEM ao Hospital de São José. Recebeu assistência durante algumas horas e teve alta ao final da manhã. A PSP tomou conta da ocorrência e está agora a tentar apurar as causas que levaram ao ataque à vítima.