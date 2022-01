Jovem agredido com várias facadas perto de paragem do Metro de Almada

O agressor pôs-se em fuga após o crime.

Um homem foi agredido com várias facadas, pelas 16h30 desta quinta-feira, junto a uma paragem do Metro Sul do Tejo, na rotunda Centro-Sul em Almada.

Fonte da Proteção Civil disse ao CM que os bombeiros de Cacilhas foram acionados, e que estão no local com meios da PSP, e a ainda a Viatura Médica do Hospital Garcia de Orta.





A vítima, sabe o CM, terá entre os 20 e os 25 anos. O agressor, que segundo testemunhas aparenta a mesma idade, está em fuga.