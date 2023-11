Jovem agredido por sportinguistas após ser confundido como adepto do Boavista

Vítima necessitou de receber tratamento hospitalar.

Um jovem de 23 anos foi agredido por um grupo de dez adeptos do Sporting. A vítima, que é adepta do Sporting, esperava a chegada de um grupo de amigos para regressar a Lisboa, após o jogo, quando foi confundido como sendo adepto do Boavista - pois vestia um casaco escuro. Foi atacado com violência e os agressores arremessaram uma tocha contra ele. O jovem necessitou de ser assistido no hospital de santo António, no Porto.O alerta para esta situação foi dado pelas 23h50, cerca de duas horas após o término do jogo. Aconteceu no cruzamento das ruas São João Bosco com a rua Padre Himalaya. A PSP investiga este caso. Não houve detidos nem identificados.Num vídeo enviado à redação doé possível ver um homem a ser agredido por um grupo e em determinado momento os agressores atiram-lhe uma tocha. A PSP foi acionada ao local, já no final do jogo. Ninguém foi identificado ou detido. A PSP investiga a agressão. A vítima necessitou de receber tratamento hospitalar.Antes do jogo foram detidos dois homens por venda de bilhetes e várias pessoas foram identificadas por terem deflagrado artefactos pirotécnicos nas imediações do estádio durante o jogo.