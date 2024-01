Jovem aos tiros entre prédios em Odivelas assusta moradores

Situação foi filmada por um amigo e o vídeo divulgado nas redes sociais.

Um jovem armado com uma pistola a disparar entre prédios do bairro das Patameiras, em Odivelas, lançou o pânico entre os moradores da zona.A situação foi filmada por um amigo e o vídeo divulgado nas redes sociais num aparente ato de exibicionismo. Segundo oapurou junto de fonte oficial da PSP, não houve qualquer alerta para as autoridades, que só tiveram conhecimento do caso através do vídeo, pelo que não houve qualquer intervenção.Não há registo de feridos ou danos concretos. De acordo com moradores, o autor dos disparos é estrangeiro e a situação terá ocorrido num dos primeiros fins de semana deste mês.