Jovem arrastado pela corrente desaparece no mar em Ovar. Autoridades fazem buscas

Um jovem, com cerca de 25 anos, desapareceu esta terça-feira, no mar da praia de São Pedro, em Maceda, Ovar. No local decorrem buscas com o apoio de um helicóptero da Força Aérea.Um segundo jovem foi tentar auxiliar o amigo arrastado pela corrente, no entanto acabou por ficar também em dificuldades, tendo sido levado para uma unidade hospitalar. Um terceiro elemento do grupo assistiu a tudo e está a ser assistido por psicólogos no local.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os os bombeiros de Ovar, Esmoriz e do Concelho de Espinho. A Polícia Marítima também foi acionada.