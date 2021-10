Jovem ateia fogo dentro de prédio em Leiria

Chamas causaram danos em todo o edifício. Discussão com residente na origem do crime.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos, na vila de Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, por ser suspeito de um crime de incêndio num edifício habitacional.

De acordo com a PJ, o detido "com recurso a isqueiro, ateou o incêndio ao edredão da cama do quarto que ocupava no 1.º andar, tendo-o destruído e provocado danos em todo o edifício".

As autoridades, numa nota de imprensa, referiram que a atuação do suspeito, que "terá sido motivada por uma discussão com um dos inquilinos, danificou e colocou em perigo bens patrimoniais de valor elevado, mas também a vida de outros residentes que se encontravam no edifício".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial.