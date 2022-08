Jovem atingido mortalmente por bala perdida dentro de apartamento no Rio de Janeiro

Turista norte-americano acabou por morrer no hospital.

O turista norte-americano Joseph T. Thomas, de 28 anos, que passava férias em casa de uma amiga no Rio de Janeiro, morreu na madrugada desta sexta-feira num hospital daquela cidade brasileira, onde fora hospitalizado depois de ter sido atingido por uma bala perdida. A informação foi avançada pelo Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da capital fluminense, onde Thomas estava internado no CTI, Centro de Tratamento Intensivo.

O jovem turista foi atingido no pescoço por uma bala de grosso calibre, provavelmente uma espingarda de guerra, na tarde da passada terça-feira, quando estava tranquilamente no apartamento da amiga, localizado no Morro do Fubá, na região periférica de Cascadura, zona norte do Rio. No fatídico momento, membros de uma milícia formada por polícias e ex-polícias corruptos trocavam tiros com traficantes de droga pelo controle de território e um dos projécteis, que pode atingir um alvo a até mais de dois quilómetros de distância, entrou no imóvel e atingiu Thomas.

Inicialmente, o jovem foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, também na zona norte, mas quarta-feira tinha sido transferido para o Samaritano, um hospital particular, já em estado muito grave. Além de Thomas, dois passageiros foram feridos por balas perdidas dentro de um autocarro dos transportes públicos que passava pelo local, e um desconhecido foi encontrado morto à bala, caído na Rua Padre Telémaco, na mesma região, logo após o tiroteio.