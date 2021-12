Jovem autista abusada sexualmente por motorista de transporte escolar

Crime terá ocorrido durante viagem que os dois realizavam sozinhos.

Um motorista de transporte escolar, de 59 anos, foi detido pela prática de abuso sexual a uma jovem, de 18 anos, com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA).O crime terá ocorrido durante uma viagem de transporte escolar no concelho de Sintra. O abusador terá aproveitado o momento em que se encontrava sozinho com a vítima para a submeter aos abusos.O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de contactar a vítima ou qualquer outro menor. Não pode voltar a realizar transporte escolar e ficou submetido a apresentações semanais.