Jovem brasileiro morre após ataque de tubarão que lhe arrancou o pénis e uma perna

José da Silva foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 18 anos morreu após ser atacado por um tubarão quando estava a nadar na praia de Piedade, no estado brasileiro de Pernambuco. O animal atacou José Ernestor da Silva, arrancando-lhe uma perna e o pénis. O caso, ocorrido em 2018, está agora a ser recordado pelas autoridades brasileiras para alertar para os perigos de nadar em praias conhecidas por terem tubarões.

Segundo o The Sun, os nadadores-salvadores tinham acabado de avisar o jovem para sair da água, após ter sido detetado um tubarão no mar, quando se deu a tragédia. José ainda foi retirado da água com vida, mas acabaria por morrer no hospital, depois de já ter sofrido um ataque cardíaco a caminho da unidade de saúde.

O jovem estava no local com um grupo de amigos sem que a mãe soubesse. Quando esta soube do que tinha acontecido, ficou em choque. "Ele ia com o irmão em segredo para lá, porque ele sabia que eu achava muito perigoso. Eu chorei e gritei como uma louca, todos os vizinhos vieram a correr ver o que se passava. Eu achava que ele estava em casa", recordou sobre a tragédia Elisangela dos Anjos, mãe do jovem.

Este verão contaram-se pelo menos dois ataques de tubarões em praias brasileiras.