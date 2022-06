Encontrado corpo de jovem de 14 anos desaparecido na praia da Vagueira

Um jovem de 14 anos foi encontrado morto na praia da Vagueira em Vagos, em Aveiro, depois das buscas realizadas no mar pela Polícia Marítima, Bombeiros e Nadadores Salvadores.Um outro menor, também com 14 anos, já foi retirado dentro do mar e está fora de perigo.

O alerta foi dado pelas 15h37 da tarde.