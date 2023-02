Jovem de 15 anos espancada por 30 colegas após troca de olhares em escola de Cascais

Uma troca de olhares entre duas alunas de 15 anos da Escola Secundária de Alvide, em Cascais, na manhã de segunda-feira, terminou, oito horas depois, num ataque violento em que participaram mais de 30 pessoas – todas menores –, algumas ‘convocadas’ pelas redes sociais para participarem no linchamento. A vítima acabou na Urgência pediátrica do Hospital de Cascais, devido a múltiplos traumatismos, escoriações nas pernas e braços e cortes nas mãos. A cena foi filmada pelos telemóveis dos agressores e os vídeos partilhados como troféu.Saiba mais no Correio da Manhã