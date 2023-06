Jovem de 15 anos morre em tiroteio na Suécia. Polícia deteve dois suspeitos

Há pelo menos três feridos.

Pelo menos quatro feridos em tiroteio em Estocolmo

Um adolescente de 15 anos morreu este sábado num tiroteio num centro comercial em Estocolmo, na Suécia. O ataque fez pelo menos mais três feridos, outro rapaz de 15 anos, um homem, de 45, e uma mulher, de 65.De acordo com o jornal sueco Aftonbladet, dois supeitos foram detidos após uma grande perseguição policial.O alerta foi dado às 18h13 locais, 19h13 em Lisboa. De acordo com a polícia, várias pessoas dispararam com armas automáticas de diferentes direções.