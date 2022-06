Jovem de 17 anos entrega-se às autoridades por balear dois homens em discoteca em Paredes

Claúdio, de 17 anos, entregou-se na noite desta terça-feira à Polícia Judiciária do Porto. O jovem afirmou que não conhecia as vítimas e que o ataque aconteceu depois de se terem desentendido no bar.O jovem vai ser presente esta quarta-feira ao Tribunal De Instrução Criminal Do Porto.

Morreu o homem, de 26 anos, que tinha sido baleado na cabeça na madrugada do passado domingo no bar Praxe, situado na Rua Central de Gandra, em Paredes.Outro jovem, de 25 anos, também ficou ferido após ter sido atingido com uma bala no peito. As duas vítimas foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, onde o mais novo continua internado.Ao que oconseguiu apurar, a vítima de 25 anos está estável.