Jovem de 18 anos encontrada ferida e com bebé ao colo após ser espancada

A jovem de 18 anos, de nacionalidade moldava, está em Portugal há cerca de mês e meio e não fala português. No domingo foi encontrada na rua, em Alcabideche, descalça, ensanguentada e com um bebé de seis meses ao colo.Levada ao hospital, apurou-se que tinha sido espancada pelo companheiro, de 26 anos, também moldavo.O homem foi detido dois dias depois e, levado a tribunal, ficou proibido de contactar e de se aproximar da vítima. Mãe e filho continuam no hospital.