Jovem de 18 anos morre ao volante de Porsche num despiste em Rio Maior

No espaço de pouco mais de oito horas, quatro pessoas morreram em acidentes nas estradas. Num dos casos, uma mulher de 26 anos morreu atropelada em Vila Nova de Famalicão e o condutor fugiu. Nos restantes, em Rio Maior, Melgaço e Porto, as vítimas morreram em despistes.