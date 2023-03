Jovem de 18 anos morre atropelado por comboio em São João do Estoril

Maquinista teve que ser assistido por estar em estado de choque.

Um jovem de 18 anos morreu atropelado, esta quarta-feira, por um comboio em São João do Estoril, em Cascais. O óbito foi declarado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais.De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários do Estoril, a circulação na estação ferroviária da CP esteve cortada em ambos os sentidos até à remoção do cadáver.O maquinista, de 59 anos, teve que ser assistido por estar em estado de choque.No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros do Estoril apoiados por três veículos, a PSP do Estoril, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais e a Infraestruturas de Portugal.O alerta para o incidente foi recebido pelos Bombeiros do Estoril pelas 21h15.