Jovem de 18 anos morta a tiro na rua por negócio de droga

É um crime ao estilo da máfia. Soraia Sousa andava envolvida em negócios de droga e não terá pago o último carregamento que vendeu a terceiros. Foi executada na rua, junto à estação de comboios de Martingança, em Alcobaça. Foi encontrada no chão, ferida com gravidade, após terem sido ouvidos vários disparos, na noite de domingo.Leia a notícia completa no Correio da Manhã