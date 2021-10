Jovem de 19 anos morre em colisão contra autocarro

João Pires residia no concelho da Batalha e era o condutor e único ocupante do ligeiro.

A colisão frontal entre um carro ligeiro e um autocarro, ontem ao final da tarde, ao quilómetro 115 do IC2, perto de Canoeira, na Batalha, provocou um morto e 15 feridos. A vítima mortal, João Pires, de 19 anos, residia no concelho da Batalha e era o condutor e único ocupante do ligeiro.









Os feridos iam no autocarro, sendo 13 italianos de um grupo com idades entre 60 e 70 anos, em viagem de turismo pelo nosso país, o motorista e a guia turística, estes de nacionalidade portuguesa. O autocarro transportava mais 21 passageiros que não sofreram quaisquer ferimentos e seguiram viagem noutro veículo com destino a Coimbra, onde já estava planeado passarem a noite.

Ao fecho da edição, os feridos ainda estavam em observação, no serviço de Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, e nenhum corria risco de vida. Para o acidente foram mobilizados 30 operacionais, em 13 viaturas, da GNR, de vários corpos de bombeiros e do INEM.