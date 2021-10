Jovem de 20 anos violada na própria festa de aniversário em Loures

Rapariga foi atacada quando estava desmaiada no sofá. Suspeito tem 22 anos.

A jovem chegou a casa, em Sacavém (Loures), a 8 de fevereiro, e deparou-se com uma festa surpresa preparada por uma amiga para celebrar o seu 20º aniversário. Um homem de 22 anos, que apareceu sem ser convidado, furtou as chaves do apartamento e regressou durante o dia - aproveitando que a dona da casa estava desmaiada devido à bebida, violou-a brutalmente no próprio dia de aniversário.









O homem, residente na Quinta do Mocho e que está em prisão preventiva, foi acusado pelo Ministério Público e começa na próxima semana a ser julgado.

De acordo com a acusação, a jovem aniversariante bebeu cerca de 20 shots (copos pequenos) de tequila, bebida com forte teor alcoólico. A rapariga, fortemente embriagada, acabou por desmaiar no chão da sala. Foi posta a descansar no quarto e depois no sofá. Já perto do final da festa, pelas 06h00, o homem furtou as chaves de cima de um móvel e saiu. O Ministério Público descreve como ele regressou entre as 07h00 e as 11h00, entrou na casa, despiu a vítima (ainda inanimada no sofá da sala) e violou-a. “Atordoada” e com dores, a jovem pediu ao arguido para parar. Ele recusou e ficou mais violento. Está acusado de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.