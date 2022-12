Jovem de 22 anos morre presa dentro do carro durante 18 horas em nevão nos EUA

Anndel Taylor estava a voltar do trabalho num centro de idosos para casa, uma viagem que demora cerca de seis minutos.

Anndel Taylor, de 22 anos, morreu no nevão que atingiu Buffalo, em Nova Iorque, nos EUA. A jovem estava a voltar do trabalho num centro de idosos para casa, uma viagem que demora cerca de seis minutos, quando ficou presa dentro do carro.

De acordo com a revista People , o carro ficou preso na neve e Anndel não conseguiu sair do interior. A família acredita que a jovem tenha ficado presa durante 18 horas, antes de morrer.

Durante a tarde do dia em que morreu, Anndel Taylor já tinha enviado vídeos da neve e do forte nevoeiro para a família. Chegou a dizer que estava a começar a ficar em pânico.

"Ela ficou presa no carro, o que fez com que a neve continuasse a acumular-se, impedindo-a de sair. Neste momento, estamos a tentar reunir dinheiro para nos despedirmos", escreveu a família num site de angariação de fundos.