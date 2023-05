Jovem de 23 anos baleado nas pernas no Cacém

Autoridades estão a investigar.

Um tiroteio no Cacém provocou um ferido na manhã desta segunda-feira. Ao que oapurou, a vítima trata-se de um jovem de 23 anos, que terá sido atingido nas pernas pelo menos duas vezes. O alerta foi dado cerca das 8h30.O crime aconteceu na Rua Melquiades Marques, junto à Escola Secundária António Sérgio. Tudo indica que os disparos tenham sido efetuados a partir de um carro em andamento. O atirador está em fuga.De acordo com fonte oficial da PSP, o jovem foi encontrado no chão a sangrar abundantemente. Foi assistido no local e levado para o Hospital Amadora-Sintra. Poderá ser operado ainda esta segunda-feira.sabe que daqueles que se encontravam no local, ninguém quis prestar declarações à polícia.As circunstâncias do crime estão a ser apuradas pelas autoridades.