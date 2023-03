Jovem de 23 anos detido por suspeitas de roubar trotinete com recurso a arma de fogo

Suspeito já tem antecedentes criminais por ofensas à integridade física.

Um homem de 23 anos foi detido, no Porto, por suspeita de roubar uma trotinete ameaçando com uma arma de fogo a um passageiro na madrugada do dia 15 de janeiro, anunciou esta quarta-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força policial explica que o detido, "fortemente indiciado pela prática do crime de roubo agravado", cerca das 03h00 da manhã daquele dia, "acompanhado de um outro suspeito não identificado, abordou a vítima na via pública e, mediante ameaça com arma de fogo, apoderou-se da trotinete elétrica em que esta se deslocava".

Segundo a PJ, o detido tem antecedentes criminais por ofensas à integridade física e recaem sobre ele várias referências policiais por crimes contra o património.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.