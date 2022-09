Jovem de 23 anos mata avó com 63 golpes em Sintra

Homicida usou duas facas de cozinha para cometer o crime.

O Tribunal de Sintra começa a julgar, na próxima quinta-feira, um jovem, de 23 anos, com problemas do foro psiquiátrico, pelo homicídio da avó, de 82 anos. Desferiu-lhe pelo menos 63 golpes, atingindo a mulher na cabeça, pescoço, tronco e abdómen.



Usou duas facas de cozinha. O crime ocorreu em dezembro de 2021, no concelho de Mafra, e o arguido aguarda julgamento internado no Hospital Prisional de Caxias. Está acusado por homicídio qualificado.