Jovem de 23 anos morre em acidente em Lousada que fez mais dois feridos

Um aparatoso despiste na A42, ao quilómetro 12,9, em Nevogilde, Lousada, fez um morto, um ferido grave e um leve. A vítima mortal trata-se de um jovem de 23 anos e o ferido grave é uma mulher de 22 anos, apurou o CM. A condutora da viatura, de 51 anos, sofreu ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu no sentido Lousada/Porto pelas 13h52.No local estão os Bombeiros de Lousada, Paços de Ferreira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel.Segundo a página da Proteção Civil, estão 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.No local está também a GNR que investiga as causas do despiste.